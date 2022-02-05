Эпидемиолог Руженцова: Постковидный синдром "омикрона" может быть легче "дельты"

Постковидный синдром после перенесенного штамма "омикрон", по предварительным наблюдениям, сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после заболевания, вызванного "дельтой". Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

После "омикрона" реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения, рассказала эксперт РИА Новости. По ее словам, это может быть связано с наличием иммунитета у многих заразившихся новым вариантом, более молодым возрастом заболевших, а также быстрым началом активной терапии из-за ярко выраженных симптомов с первого дня болезни.

Руженцова также отметила, что у вакцинированных пациентов после перенесенного "омикрона" какие-либо последствия встречаются гораздо реже. Их почти совсем нет у переболевших пациентов молодого возраста. "В старших возрастных группах чаще после получения отрицательного результата ПЦР-теста сохраняется кашель, слабость, снижение работоспособности или способности к самообслуживанию", - добавила эпидемиолог.

Между тем, распространение "омикрона" в России начало замедляться. В целом по стране на долю этого штамма приходится чуть больше 50% новых случаев, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также добавила, что похожая тенденция наблюдается не только в России, но и в других европейских странах. Специалисты ведомства наблюдают за этой ситуацией.