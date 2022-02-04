Попова сообщила о замедлении распространения "омикрона" в России

Распространение "омикрона" в России начало замедляться. В целом по стране на долю этого штамма приходится чуть больше 50% новых случаев. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Москве и в Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов - это штаммы варианта "омикрон". В некоторых субъектах РФ удельный вес меньше. В целом по стране вы видите, что чуть больше 50% сегодня - штамм "омикрон", и чуть меньше штамм "дельта", динамика развития и, так скажем, наступления штамма "омикрон" несколько замедлилась", - сказала Попова в интервью каналу "Россия 24".

Она также добавила, что похожая тенденция наблюдается не только в России, но и в других европейских странах. Специалисты ведомства наблюдают за этой ситуацией.

При этом Попова уточнила, что около 3% всех заражений "омикроном" в нашей стране - это подвид "омикрона" ВА.2, который отличается более высокой контагиозностью. При этом она напомнила, что с момента выявления первого случая заражения ВА.2 в России прошло еще очень мало времени, чуть больше двух недель. Для сравнения, в Дании удельный вес такого подвида составляет 80%.

Ранее в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ сообщили, что уровень коллективного иммунитета в России за неделю понизился с 64,4% до 64,1%. Снижение показателей связывают с утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел ковидом более полугода назад.