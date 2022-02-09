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09.02.2022 19:03
Рубрика: Власть

ЕС предлагает России продолжить переговоры по ситуации на Украине

Текст: Юрий Нечаев

По информации издания Politico, Евросоюз составил коллективное ответное письмо на предложения Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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В документе, подписанном главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, отмечается, что Европа и НАТО готовы продолжать диалог с Россией по деэскалации ситуации на границе с Украиной в рамках ОБСЕ и Совета Россия - НАТО: "Мы считаем, что ОБСЕ является подходящей площадкой для обсуждения всеми заинтересованными сторонами проблем безопасности в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия-НАТО".

Страны ЕС обеспокоены ситуацией на границе РФ и Украины. "Мы призываем Россию к деэскалации и обращению вспять наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее, а также в Белоруссии", - говорится в письме. При этом все спорные моменты предлагается решать путем диалога и дипломатии.

Ранее в ходе пресс-конференции в США Боррель заявил, что Евросоюз не считает, что Россия хочет захватить Украину, однако в Брюсселе полагают, что Россия "стремится оказывать давление".

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