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09.02.2022 18:05
Рубрика: Экономика

Глава Росавиации рассказал о ходе сертификации Boeing 737 MAX

Текст: Анастасия Селиванова

В России продолжается работа над повторной сертификацией американского самолета Boeing 737 MAX, однако приоритет пока отдается российской авиатехнике. Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

Фото: AP Photo / Ted S. Warren
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"Работа над ресертификацией Boeing 737 MAX продолжается, во-первых - на уровне Авиарегистра РФ, который взаимодействует с Boeing. Есть вопросы, работа по уточнению этих вопросов продолжается. Но хотелось бы обратить внимание, что Авиарегистр РФ сейчас завален и другой работой, связанной с расширением условий эксплуатации МС-21-300, вертолета Ка-62, сертификацией самолетов Ил-114, "Байкал". Поэтому работа продолжается, но, наверное, есть приоритеты с точки зрения все-таки импортозамещения авиатехники", - цитирует Нерадьку "Интерфакс".

Самолет Boeing 737 серии MAX исключили из коммерческих полетов по всему миру после того, как борты компании попали в авиакатастрофы в Индонезии в 2018 году и в Эфиопии в 2019 году, в ходе которых были многочисленные жертвы. Причиной стал сбой в работе системы улучшения характеристик маневрирования. После этого американская компания модернизировала систему, и серию MAX вновь допустили к эксплуатации, в том числе в Евросоюзе.

В России процесс повторной сертификации самолета идет более года, отсрочка связана в том числе с пандемией коронавируса, из-за которой были ограничены переезды специалистов. На момент запрета полетов MAX в России было только два самолета этой серии - у компании S7, еще четыре компании ожидали поставок, но часть от них отказалась.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Boeing Правительство Минтранс Росавиация

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