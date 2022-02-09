Глава Росавиации рассказал о ходе сертификации Boeing 737 MAX

В России продолжается работа над повторной сертификацией американского самолета Boeing 737 MAX, однако приоритет пока отдается российской авиатехнике. Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

"Работа над ресертификацией Boeing 737 MAX продолжается, во-первых - на уровне Авиарегистра РФ, который взаимодействует с Boeing. Есть вопросы, работа по уточнению этих вопросов продолжается. Но хотелось бы обратить внимание, что Авиарегистр РФ сейчас завален и другой работой, связанной с расширением условий эксплуатации МС-21-300, вертолета Ка-62, сертификацией самолетов Ил-114, "Байкал". Поэтому работа продолжается, но, наверное, есть приоритеты с точки зрения все-таки импортозамещения авиатехники", - цитирует Нерадьку "Интерфакс".

Самолет Boeing 737 серии MAX исключили из коммерческих полетов по всему миру после того, как борты компании попали в авиакатастрофы в Индонезии в 2018 году и в Эфиопии в 2019 году, в ходе которых были многочисленные жертвы. Причиной стал сбой в работе системы улучшения характеристик маневрирования. После этого американская компания модернизировала систему, и серию MAX вновь допустили к эксплуатации, в том числе в Евросоюзе.

В России процесс повторной сертификации самолета идет более года, отсрочка связана в том числе с пандемией коронавируса, из-за которой были ограничены переезды специалистов. На момент запрета полетов MAX в России было только два самолета этой серии - у компании S7, еще четыре компании ожидали поставок, но часть от них отказалась.