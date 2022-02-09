Грызлов: Москва поставит Минску то оружие, которое сочтет возможным

Российские власти готовы поставить своим коллегам из Беларуси то оружие, которое посчитает возможным. Об этом заявил посол России Борис Грызлов.

"Мы поставим то вооружение, которое считаем возможным, это общепринятая практика для укрепления нашей союзной группировки и нашей западной границы", - заявил Грызлов во время выступления на канале "Россия 24".

Посол добавил, что вопрос о военно-техническом сотрудничестве между странами обсуждался на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и министра обороны России Сергея Шойгу.

Ранее власти Беларуси заявили, что готовы создать совместные учебно-боевые центры, на базе которых будет происходить освоение современных образцов вооружения.