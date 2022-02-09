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09.02.2022 21:05
Рубрика: Власть

Грызлов: Украина отказывается от диалога с Донбассом

Текст: Юрий Нечаев

Посол РФ в Беларуси и полпред в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Украина отказывается от ведения прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР. Заявление было сделано после заседания контактной группы 9 февраля.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Несмотря на все заверения, украинские переговорщики по-прежнему не представили никаких предложений по мирному политическому урегулированию конфликта и в очередной раз отказались реагировать в контактной группе на соответствующие предложения Донецка и Луганска. На них так и нет ни положительного, ни отрицательного ответа", - сказал Грызлов журналистам.

В то же время, отмечает российский полпред, Киев продолжает наращивание армейской группировки в зоне конфликта.

"Не далее чем вчера президент Макрон публично заявил, что Владимир Зеленский готов выполнить Минские соглашения. Но это пока никак не отразилось на поведении украинской стороны", - подчеркнул Грызлов.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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