Инфекционист Тимаков: "Стелс-омикрон" чаще вызывает потерю обоняния

"Потеря обоняния" при заражении "стелс-омикроне" (BA.2) встречается чаще. Об этом ТАСС рассказал инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что наблюдаются и случаи повторного заражения SARS-CoV-2 в короткий промежуток времени. Например, вирус выявляют у тех, кто был инфицирован в начале-середине января. "При этом при повторном заражении выраженных клинических симптомов нет", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что подвид "омикрон"-штамма, названный ВА.2, более заразный и часто пробивает иммунную защиту вакцинированных. В России "стелс-омикрон" выявлен в 44 регионах, его доля составляет 3 процента от общего числа заразившихся, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании перечислили симптомы, характерные именно для этого варианта SARS-CoV-2: повышенная утомляемость, мышечные боли и головокружение. "Этим симптомы могут появляться и исчезать в течение дня", - подчеркнули медики.

С момента выявления первых случаев заражения "стелс-омикроном" прошло всего полтора месяца. Он пока не изучен до конца.