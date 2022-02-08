Названы три отличительных признака заражения "стелс-омикроном"

Подвид "омикрон"-штамма коронавируса под названием BA.2, также известный как "стелс-омикрон", может проявить себя при заражении человека повышенной утомляемостью, мышечными болями и головокружением. Об этом предупредили медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

"Этим симптомы могут появляться и исчезать в течение дня. Если они постоянны или чересчур интенсивны, то следует сообщить об этом лечащему врачу, поскольку тот может назначить дополнительные исследования", - цитирует сообщение NHS издание Mirror.

С момента выявления первых случаев заражения "стелс-омикроном" прошло всего полтора месяца, и штамм пока не изучен до конца, однако данные, собранные приложением ZOE Covid Tracker для отслеживания симптоматики зараженных коронавирусом, говорят о том, что признаки заражения подвидом "омикрона" схожи с самим "омикроном". Узнать наверняка, заболели ли вы коронавирусом, можно лишь сдав ПЦР-тест.

Всего в перечне симптомов "омикрона" и его подвида значатся першение и сухость в горле, насморк, чихание, легкие мышечные боли и усталость. Также заболевшие жалуются на так называемый туман в голове, различного рода сыпь, конъюнктивит, тошноту и рвоту, ночную потливость и постоянное желание спать. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в свою очередь, напоминают, что заболевшим COVID-19 надо отслеживать изменение цвета кожи, губ и ногтей, которые могут указывать на низкий уровень кислорода в крови.

Медики рекомендуют прививаться от коронавируса, чтобы снизить вероятность заражения, а также избежать тяжелого течения заболевания и постковидного синдрома. При наличии проблем со здоровьем следует обращаться к врачу.