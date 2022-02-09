Юрист Соловьев назвал самые популярные схемы мошенников в России

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв перечислил самые популярные схемы у телефонных и онлайн-мошенников. Среди них эксперт назвал распространение вредоносных ссылок, вовлечение в "инвестирование" и инсценировку "беды у родственников", сообщает RT.

Вредоносные ссылки мошенники распространяют по смс. По словам Соловьева, номера жертв они берут из похищенных баз данных, либо с сайтов с объявлениями. При переходе по такой ссылке на смартфоны автоматически устанавливается программное обеспечение для доступа к банковским приложениям.

При схеме с инсценировкой "беды у родственников" жертвой становятся, как правило, пожилые люди, у которых есть дети или внуки, якобы попавшие в неприятную ситуацию.

Еще одна схема - когда мошенники представляются сотрудниками "Госуслуг" и предлагают привязать QR-код гражданина к странице пользователя, получив таким образом доступ к личному кабинету.

"После этого злоумышленники могут, например, использовать полученные на портале данные жертвы для оформления кредитов", - пояснил юрист.

Наконец, существует до сих пор схема, в которой мнимый сотрудник банка, полицейский или следователь звонит жертве и говорит о "подозрительной активности на счете", предлагая срочно перевести все деньги на другой счет или взять кредит.

По словам Ивана Соловьева, чтобы избежать риска быть обманутым, следует быть осторожным, сдержанным и внимательным, а также критически оценивать поступающую информацию. Юрист рекомендовал перепроверять любой входящий звонок, уточнять любые сведения и не стесняться спрашивать совета у знающих людей.

Ранее Иван Соловьев предупреждал также о мошенниках, выдающих себя за "жертв" мошенников.