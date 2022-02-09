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09.02.2022 12:01
Рубрика: Легковые авто

Kia Sportage и Hyundai Santa Fe могут загореться: отзывают полмиллиона авто

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Национальное агентство безопасности дорожного движения США (NHTSA) опубликовало обращение к владельцам Kia Sportage, Kia K900 и Hyundai Santa Fe о том, что их автомобили могут являться участниками отзывной кампании, которая объявлена из-за возможности самовозгорания машин.

Фото: Пресс-служба Haval
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В обращении говорится о том, что Kia Sportage 2014-2016 годов выпуска, Kia K900 и Hyundai Santa Fe, выпущенные в 2016-2018 годах, могут самовозгореться, даже если зажигание выключено. В связи с этим NHTSA призывает парковаться на этих авто на открытом воздухе и как можно дальше от других транспортных средств.

Дефект был выявлен автопроизводителем, но окончательная версия того, по какой причине может произойти самовозгорание, не сформирована. Предполагается, что дело в блоке ABS - именно в нём может происходить замыкание, которое и приводит к пожару.

Это не первый отзыв, который касается риска воспламенения автомобиля: в мае 2021 года, например, в сервис пригласили более 309 тысяч владельцев Hyundai различных моделей.

Ранее "РГ" рассказывала об отзыве Hyundai Santa Fe, Sonata и Elantra, у которых могут вываливаться стёкла.

#Hyundai #Kia