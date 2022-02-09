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09.02.2022 19:16
Рубрика: Digital

Конференция Distant & Digital завершилась награждением лучших LegalTech-проектов России

8 февраля жюри конкурса D&D LegalTech Award Международной образовательной конференции Distant & Digital наградило победителей в номинации "Топ-5 лучших инновационных и креативных проектов в сфере юридических технологий".
Фото: предоставлено пресс-службой Distant & Digital Фото: предоставлено пресс-службой Distant & Digital
Фото: предоставлено пресс-службой Distant & Digital

В число лучших разработчиков вошли команды сервисов Cosmovisa, PLATFORMA, UR-LI, SPLIT FAMILY и KPMG. Церемонию награждения провела заместитель директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Еременко. В ходе награждения лауреаты презентовали свои проекты участникам конференции.

"Я хочу поздравить не только лауреатов, но и всех участников конкурса. Все проекты были очень разные, но очень оригинальные и живые. Каждая команда обязана добиться большого успеха не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Пусть ваши стартапы поднимаются, растут и обретают как можно большее количество пользователей", - сказала Екатерина Еременко.

Управляющий директор сервиса Cosmovisa Андрей Хорошилов рассказал о возможности опротестовать транзакцию, с которой не согласен клиент, через механизм возвратного платежа (чарджбэка). Компания UR-LI, резидент Фонда "Сколково", разработала экспертную систему для потокового скоринга и управления дебиторской задолженностью крупного и среднего бизнеса. Искусственный интеллект компании всего за четыре минуты может определить сумму и вероятность возврата долга. От лица UR-LI награду получил коммерческий директор компании Александр Вдовин.

Платформа SPLIT FAMILY значительно упрощает бракоразводный процесс: предоставляет услуги нотариуса, медиатора и судебного юриста, что позволяет избежать долгого процесса и оплаты дорогостоящих услуг адвокатов. Сервис помогает подготовить автоматизированный план бракоразводного процесса с помощью анкеты на 60 вопросов. Если его одобряют обе стороны, специалисты сервиса связываются с клиентами и начинают работать. Компанию представила генеральный директор Людмила Шпагина.

Еще одним победителем стал стартап PLATFORMA, первый в России сервис привлечения финансирования судебных споров, а пятым финалистом стал проект, разработанный KPMG, - сервис Privacy Automation Tool. С его помощью можно провести независимый аудит, получить налоговую консультацию, сопровождение корпоративных сделок и запросить оценку активов компании. Награду получила Ксения Карпова, старший специалист Группы по оказанию услуг в области кибербезопасности и цифровой криминалистики KPMG.

Финалисты конкурса получили дипломы победителей, годовую подписку на журнал "Эксперт", а также призы от партнеров конференции: сервиса n"RIS, компании DM Solutions, Moscow Digital School и компании "Гарант". Подарки вручили заместитель генерального директора по инновациям DM Solutions Александр Рылов, директор по маркетингу компании "Гарант" Вадим Барон, генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров и руководитель сервиса n"RIS Николай Турубар.

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Организаторами Международной образовательной конференции Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторы мероприятия - Федерация интеллектуальной собственности и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

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