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Квентин Тарантино во второй раз станет отцом

Новости
    09.02.2022, 11:39
Текст:   Олег Усков

Тарантино станет еще больше: певица и актриса Даниэла Пик, супруга нашего любимого режиссера, ждет второго ребенка. В поздравлениях семье рассыпается The Jerusalem Post.

Напомним, что у Тарантино и Пик уже есть сын Лео - он родился два года назад. При этом специально было подчеркнуто, что Лео он - не в честь Леонардо Ди Каприо, а в честь деда Пик, которого звали Ари (лев).

Даниэла находится на ранней стадии беременности. Иные подробности пока не известны.

И для 58-летнего Тарантино, и для Пик, которая моложе мужа на двадцать лет, брак стал первым.

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