Самолет "Байкал" с электродвигателем может появиться к 2025 году

Новости

В Перу назначен четвертый за полгода премьер-министр 14:05
В Кремле оценили заявления Зеленского после встречи с Макроном 14:04
Песков заявил о беспрецедентных угрозах безопасности России и Беларуси 13:56
По "Трудно быть богом" Стругацких снимут масштабный сериал 13:53
Грызлов: Учения России и Беларуси соответствуют международным нормам 13:51
С 1 сентября 6 регионов переходят на новую систему оплаты труда учителей 13:34
Песков не согласился с заявлением Борреля об авторитарных режимах в России и КНР 13:31
Песков: Встреча политсоветников "нормандской четверки" пройдет 10 февраля 13:26
Путин не планирует посещать совместные учения России и Беларуси 13:12
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон избегать глупостей в отношении ситуации на Украине 13:09
МИД РФ: Москва анализирует предложения Вашингтона по безопасности 13:06
В Совете Федерации планируют обсудить с Мишустиным учительские зарплаты 13:02
"Мосэнергосбыт" предупредил москвичей об активизации лжеэлектриков 13:00
В Новой Москве рекордно подорожали новостройки 12:55
В Новосибирской области ввели новые ограничения из-за коронавируса 12:53
Видео: В Дзержинске снежная глыба рухнула рядом с женщиной и ребенком 12:52
Росреестр рассказал, как не платить налог за сгоревший дом 12:49
МИД РФ: США пытаются надавить на Россию с помощью поставок оружия на Украину 12:47
МИД РФ: США превратили "Северный поток-2" в инструмент давления на Москву 12:44
Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ из-за статьи про Большунова 12:37
Большинство компаний в России перевели сотрудников на гибридный формат работы 12:30
Рэпера Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков 12:29
В Петербурге задержали шестерых сотрудников коммунальных служб 12:28
Союз потребителей РФ предлагает увеличить гарантийный срок товаров 12:27
В Калуге владелец разбитого льдом авто получил 1,3 млн рублей от страховой 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 12:52
Рубрика: Экономика

Самолет "Байкал" с электродвигателем может появиться к 2025 году

Текст: Василий Кошкин

Легкомоторный самолет "Байкал", который оснащен электрическим двигателем, может появиться к 2025 году. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

Фото: yacobchuk / istock
Авиакомпании хотят обязать размещать детей в самолетах рядом с родителями

"Минпромторг будет ставить вопрос, в первую очередь по "Байкалу" и электрическому двигателю", - отметил он, выступая на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации.

По его словам, разработчик также планирует усовершенствовать аварийно- спасательные системы новой машины.

Свой первый полет легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" совершил в конце января. Тогда самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль), полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. По словам летчика-испытателя 1-го класса Валентина Лаврентьева, полетное задание было выполнено полностью, все системы работали в штатном режиме.

ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" при поддержке минпромторга в качестве перспективного самолета местных воздушных линий. Предполагается, что новая машина заменит в эксплуатации знаменитый "кукурузник" Ан-2.

Ключевые параметры самолета были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: две тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров.

Экономика Транспорт Авиатранспорт РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Песков не согласился с заявлением Борреля об авторитарных режимах в России и КНР
Постпред РФ Чижов заявил, что европейцы нуждаются в "Северном потоке-2"
Начальник Генштаба РФ прибыл в Беларусь для проверки учений "Союзная решимость"
Полиция задержала четверых подозреваемых в убийстве продавца в Истре
За сутки в России госпитализировали 20 178 человек с COVID-19
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
Сколько стоит лечение COVID-19