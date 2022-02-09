Самолет "Байкал" с электродвигателем может появиться к 2025 году

Легкомоторный самолет "Байкал", который оснащен электрическим двигателем, может появиться к 2025 году. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

"Минпромторг будет ставить вопрос, в первую очередь по "Байкалу" и электрическому двигателю", - отметил он, выступая на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации.

По его словам, разработчик также планирует усовершенствовать аварийно- спасательные системы новой машины.

Свой первый полет легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" совершил в конце января. Тогда самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль), полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. По словам летчика-испытателя 1-го класса Валентина Лаврентьева, полетное задание было выполнено полностью, все системы работали в штатном режиме.

ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" при поддержке минпромторга в качестве перспективного самолета местных воздушных линий. Предполагается, что новая машина заменит в эксплуатации знаменитый "кукурузник" Ан-2.

Ключевые параметры самолета были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: две тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров.