МИД: Россия готова обсуждать с ФРГ снятие ограничений со СМИ

В ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности Москвы к диалогу с Берлином об отмене ограничений на работу СМИ в обеих странах.

"Мы готовы к диалогу. Мы просили об этом диалоге и за этой трибуной, и в ходе контактов российского посла с германской стороной в Берлине, и когда мы общались с немецким послом здесь - даже не я и не коллеги в МИД, а руководство министерства напрямую выходило и говорило об этом, в том числе и публично, германской стороне. В ходе контактов сейчас с министром иностранных дел Германии мы поднимали этот вопрос, но глухая стена", - отметила Захарова.

3 февраля Россия запретила вещание немецкой телерадиокорпорации Deutsche Welle в рамках ответных мер на запрет спутникового и иного вещания российского немецкоязычного телеканала RT DE на территории ФРГ.