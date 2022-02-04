Московское бюро Deutsche Welle прекратило работу

Телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) с 4 февраля закрывает свой офис в Москве в соответствии с требованием российских властей. Об этом сообщается на сайте компании.

Ранее МИД России объявил о запрете вещания немецкой телерадиокорпорации Deutsche Welle в рамках ответных мер "на недружественные действия ФРГ" по запрету спутникового и иного вещания российского немецкоязычного телеканала RT DE на территории ФРГ. Также в МИД сообщили о закрытии корпункта и аннулировании аккредитации всех сотрудников немецкого СМИ.

Генеральный директор DW Петер Лимбург назвал реакцию России "чрезмерной". При этом он подчеркнул, что "даже если в конечном итоге нам придется закрыть корпункт в Москве, мы будем освещать события в России и делать для этого все больше".