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Рубрика: В мире

Минобороны сообщило о планируемых боевиками диверсиях в Сирии

Лидеры бандподполья планируют диверсии против госслужащих и объектов в сирийских провинциях Хомс, Дамаск, Дераа и Эс-Сувейда. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

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Он отметил также, что деятельность вооруженных сил США, которые незаконно присутствуют на территории Сирии, оказывает негативное влияние на обстановку в стране. В подконтрольных проамериканским органам власти районах Заевфратья ситуация в сфере безопасности остается критической. Только за последние три дня в этом регионе было совершено 10 терактов и диверсий. Их жертвами стали 18 человек, еще 25 получили ранения.

Журавлев добавил, что США и Великобритания продолжают амнистировать участников террористических группировок. Он указал, что подобные действия провоцируют рост террористической угрозы.

Между тем, поступающая в Службу внешней разведки информация свидетельствует о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии, не допустив стабилизации обстановки в этой стране, сообщается в пресс-релизе СВР России. В документе подчеркивается, что в Вашингтоне намерены развернуть широкую медийную кампанию по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе. Для дестабилизации обстановки предполагается использовать сложное социально-экономическое положение в Сирии.

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