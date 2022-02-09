Минздрав изменил порядок медосвидетельствования для владельцев оружия

Если медицинская организация во время планового медосмотра или лечения какого-либо заболевания обнаружит у владельца оружия противопоказания к такому владению, то она сможет аннулировать заключение, которое ранее позволило человеку владеть оружием. Приказ об этом подписан Минздравом, изменения вступят в силу с 1 марта.

"В случае выявления у гражданина, являющегося владельцем оружия, при проведении медицинских осмотров или медицинских освидетельствований либо при оказании ему медицинской помощи заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, медицинская организация уведомляет об этом владельца оружия и оформляет сообщение о наличии оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании действующего медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (при его наличии)", - говорится в тексте документа.

Сообщение об аннулировании медработник передаст в электронном виде в федеральный реестр документов, а также в федеральный орган, который следит за оборотом оружия. Среди заболеваний, из-за которых может быть решено отправить на повторное медосвидетельствование владельца оружия, перечисляются заболевания глаза, его придаточного аппарата и орбиты, психические расстройства, расстройства поведения и другие заболевания, которые могут быть противопоказанием к владению оружием.

О намерении Минздрава изменить порядок медосвидетельствования стало известно в ноябре. В документе уточнялось, что если в биологических образцах владельца оружия обнаружат, например, наркотики или психотропные вещества, а психиатр или офтальмолог выявят симптомы каких-либо заболеваний, то медучреждение аннулирует действующее медицинское заключение. Сама справка об отсутствии противопоказаний к владению оружием действует один год.