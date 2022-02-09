Названы лучшие автомобили для зимы

Британское издание Autocar составило список самых подходящих для зимы автомобилей - из тех, что недороги и популярны на вторичном рынке.

В зимний сезон важны высокий клиренс, проходимость и коррозийная стойкость кузова - по этим критериям и составлен выбор журналистов. В список попали 18 моделей, не все из них актуальны для России, перечислим те, что в массовом количестве предлагаются и на вторичном рынке РФ.

Итак, по мнению британских журналистов, лучшими из недорогих подержанных авто для зимы являются Subaru Forester SH, Toyota RAV4 третьего поколения, первый Renault Duster, Skoda Octavia Scout второй генерации, Honda CR-V II, Ford Kuga II, Volvo XC70 P24, Suzuki Jimny третьей генерации, Land Rover Freelander 2.

Forester поколения SH (2008-2013) специалисты Autocar хвалят за постоянный полный привод, прочность конструкции и при этом "легковой" формат кузова. Критикуют машину за высокий расход топлива, особенно у бензиновых версий.

У RAV4 третьей генерации, выпускавшийся в 2005-2012 гг., эксперты британского журнала отмечают богатое оснащение и универсальность, при этом рекомендуют перед покупкой проверять состояние днища автомобиля.

Duster первого поколения (2012-2021) журналисты характеризуют как удивительно надежный и дешевый автомобиль для зимы. Машина хороша с точки зрения проходимости даже в переднеприводных версиях, поскольку у нее высокий клиренс.

Skoda Octavia Scout второго поколения (2012-2019) британцы называют одним из идеальных выборов для зимы - высокий клиренс, полный привод, вместительный багажник, низкие эксплуатационные расходы и защита низа кузова неокрашенным тисненным пластиком.

Ford Kuga II (2012-2019) хвалят за прекрасные ездовые повадки - машина почти не кренится в крутых поворотах, при этом отличается точным рулевым управлением. Низкие эксплуатационные затраты и доступность сервиса - еще одни преимущества Форда.

Рамный субкомпактный Suzuki Jimny (1998-2018) с его подключаемым полным приводом, короткими углами въезда, съезда и рампы - это гроза бездорожья. По проходимости эта модель лучше большинства более крупных и мощных внедорожников. При этом она обладает высокой ликвидностью на рынке, правда, стоит избегать Jimny испанской сборки (в России таких и нет).

Honda CR-V второго поколения (2002-2006) в бензиновой версии Autocar называет "потрясающей покупкой". Машина с автоматически подключаемым полным приводом экономична и при этом хороша на плохих дорогах. Если за CR-V ухаживали, то служить автомобиль может долго.

Поскольку Volvo XC70 поколения P24 (2008-2016) создавался и производился в Швеции, то изначально приспособлен для эксплуатации в условиях зимы с большим количеством осадков. Преимущества автомобиля - высокий клиренс, полный привод и по сей день современный дизайн кузова и салона.

Land Rover Freelander 2 (2006-2015) хорош прежде всего своими возможностями на бездорожье, особенно в рестайлинговой версии с системой предустановок режимов езды Terrain Response. Хотя Land Rover печально известны своей низкой надежностью, Freelander 2 в этом отношении не так плох, поскольку опирается на фордовскую платформу EUCD, используемую также во многих моделях Ford и Volvo.