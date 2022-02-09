Новая Lada Vesta: стал известен дизайн щитка приборов

АвтоВАЗ продолжает патентовать детали от новой Lada Vesta.

В этот раз автогигант оформил охранные документы на щиток приборов в двух вариантах, которые, впрочем, различаются между собой незначительно (дизайном стрелок и графическими особенностями).

Вместо трех "колодцев", которые используются в нынешней Vesta, в Весте FL - два циферблата (спидометр и тахометр), и между ними крупный дисплей бортового компьютера, куда выводится вся второстепенная информация. В люксовых комплектациях рестайлинговая Vesta должна получить полностью цифровой щиток приборов, но он пока не запатентован.

Среди других деталей, на которые выданы патенты, - облицовка консоли передней панели салона и блок кнопок стеклоподъемников базовой комплектации автомобиля.

Официальная презентация Lada Vesta FL может состояться весной 2022 года.

В январе АвтоВАЗ получил патенты на верхнюю часть передней панели салона, кожух рулевой колонки, блок управления стеклоподъемниками и зеркалами, блок кнопок на центральной консоли перспективной модели.

С модернизацией Vesta получит совершенно новый интерьер - с тонко проработанным стилем. Применят полностью новую переднюю панель и дверные карты, крупный планшетный дисплей медиасистемы (в дорогих комплектациях), цифровой щиток приборов (также в люкс-исполнениях).

Снаружи Vesta FL будет отличаться от нынешней версии измененным оформлением передней и задней частей кузова, другими фарами и фонарями, новыми передними крыльями, бамперами и решеткой радиатора. Технических изменений не ожидается.

Фото: Роспатент

Фото: Роспатент