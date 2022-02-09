В Испании найдены останки титанозавра размером с два автобуса

Объединенная команда палеонтологов из нескольких университета и институтов Испании и Португалии идентифицировала окаменелые останки существа, бродившего по территории современной Испании около 70 миллионов лет назад. Им оказался ранее неизвестный науке титанозавр, который в свое время был одним из крупнейших наземных обитателей планеты.

Ранее неизвестный вид, получивший название Abditosaurus kuehnei, описан в исследовательской статье в журнале Nature Ecology & Evolution. С краткой версией отчета можно ознакомиться на сайте Автономного университета Барселоны.

Окаменелые останки титанозавра были раскопаны на доисторической стоянке Оркау-1, находящейся в южных Пиренеях в Каталонии. Ученым повезло - найденный скелет оказался наиболее полным образцом скелетов данной группы травоядных динозавров, обнаруженных когда-либо в Европе.

Возраст существа оценивается примерно в 70,5 миллиона лет. Abditosaurus kuehnei представляет собой самый крупный вид титанозавров, обитавших на юге Европы. Его масса составляла около 14 тонн, а длина достигала 17,5 метра. По своим параметрам, как отмечают исследователи, он был сопоставим с двумя знаменитыми двухэтажными лондонскими автобусами. Именно размеры этого гиганта более всего поразили ученых.

"Титанозавры верхнего мелового периода Европы, как правило, имеют малый или средний размер из-за их эволюции в островных условиях, - объясняет руководитель исследования Бернат Вила. - В течение верхнего мелового периода (83-66 миллионов лет назад) Европа представляла собой большой архипелаг, состоящий из десятков островов. Виды, которые эволюционировали там, имеют тенденцию быть относительно небольшими или даже карликовыми по сравнению с их родственниками, живущими на больших массивах суши, в первую очередь из-за ограниченности пищевых ресурсов на островах. Вот почему мы были поражены большими размерами этого образца".

Интересно, что первые фрагменты скелета этого титанозавра были найдены еще в 1954 году немецким палеонтологом Вальтером Кюне. Затем этот участок был забыт до 1986 года, когда палеонтологи извлекли из земли еще несколько окаменелых останков. Тогда продолжению раскопок помешал мощный шторм. Так получилось, что следующие раскопки стартовали в 2014 году и только сейчас работы завершены. Данные факты получили отражение в названии нового вида: первая часть Abditosaurus означает "забытая рептилия", а вторая - kuehnei - это дань уважения его первооткрывателю.