Песков заявил о беспрецедентных угрозах безопасности России и Беларуси

Президент РФ не планирует посетить совместные военные учения России и Беларуси "Союзная решимость", рассказал, отвечая на вопросы журналистов, его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ситуация напряженная, поэтому масштабы учений могут быть больше, чем было раньше.

"Нет, у президента в планах нет", - заявил Песков. На вопрос о том, можно ли назвать эти учения самыми крупными со времен "холодной войны", он предложил обращаться за оценками в Минобороны. "Очевидно, что это очень серьезные совместные военные маневры", - добавил он.

На вопрос о цели учений с точки зрения политического значения пресс-секретарь президента РФ напомнил, что это уже не первое совместное учение на территории Беларуси, они проводятся регулярно.

"Да, масштабы могут быть больше, чем ранее, но и ситуация гораздо более напряженная", - оценил он. "Учения не могут быть пустой формальностью", - возразил Песков в ответ на реплику журналиста. А когда тот уточнил, проводятся ли они из-за растущей угрозы НАТО, заметил: "И Россия, и Беларусь сталкиваются с беспрецедентными угрозами, характер и, наверное, концентрация которых сейчас, к сожалению, гораздо выше и гораздо опаснее, чем это было раньше".