Почему двигатель может "стукануть"

Внезапный удар внутри мотора возникает из-за резкого повреждения деталей, заканчивающегося дорогим ремонтом или сменой силового агрегата. Водители говорят в таких случаях, что мотор "стуканул".

По каким причинам это может произойти? Наиболее распространенный вариант - это так называемый гидроудар, пишет aif.ru. Если форсировать слишком глубокую лужу, вода может попасть в воздухозаборники и просочиться в камеры сгорания.

Ее нельзя сжать так, как взвесь из топлива и воздуха: поршень сдавливает ее, но при достижении высшей точки хода раздается удар. От этого могут пострадать сам поршень, шатун и прочие детали. Чем больше мощность мотора и чем выше обороты в момент удара, тем более серьезные последствия могут быть.

Если воды попало немного, то из-за гидроудара шатун может искривиться. Тогда поршень начнет оставлять задиры на стенках цилиндра. Если шатун деформировался, то двигатель начнет вибрировать и трястись во время работы сильнее обычного.

Еще одна разновидность удара связана с детонациями топливной смеси. Она подрывается в камерах сгорания преждевременно, от этого начинают страдать поршень, клапаны и стенки блока. Связано это, как правило, с некачественным низкооктановым бензином.

При длительных нагрузках головка поршня меняет форму и зажимается в стенках гильзы. Коленвал может сломать шатун: он пробьет стенку блока и высунется острым концом наружу.

Детонации можно определить на слух. Детали мотора начинают ощутимо звенеть при нагрузке. Это значит, что грядет поломка.

Шатунный стук двигателя - еще одна опасная ситуация, которая может привести к серьезной поломке. Со временем у шатунного вкладыша возникает люфт. Его может сорвать при большой нагрузке. Чаще всего это случается из-за некачественного масла, перегревов двигателя. Бывает, что шатун начинает стучать после ремонта: в этом случае мастер недостаточно хорошо затянул болты крепления головки к коленвалу, что может закончиться печально.

Еще одна причина сильного удара двигателя - это обрыв ремня ГРМ. Поршень бьет по одному из незакрытых клапанов, его ножка гнется или ломается. В итоге ждет дорогостоящий ремонт.

Избежать этой поломки можно, если своевременно менять ремень ГРМ: ресурс качественного варианта - около 120 тысяч километров. У машин попроще он прослужит 60-80 тысяч километров. Вместе с ремнем нужно заменять ролики и натяжители привода, поскольку они тоже подвержены износу.

На состояние ремня влияет помпа, у которой есть с ним общий привод. Если насос перестанет нормально прокачивать охлаждающую жидкость, то рано или поздно муфта начнет заедать и застопорит весь механизм. Ремень не выдержит и оборвется под нагрузкой. Если помпа начинает издавать нехарактерные звуки, ее нужно вовремя заменить, чтобы избежать более дорогого ремонта.