Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона

Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью журналистам подтвердил, что Вашингтон по-прежнему угрожает ему выдворением из страны в рамках торга за визы для сотрудников дипмиссий двух стран. "Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация как была, когда я впервые об этом сказал, так и осталась на сегодняшний день", - сказал он.

В январе Антонов уже заявлял, что США поставили вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам посла США в Москве. "Это означает, что американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне", - отметил дипломат.

Взаимные высылки дипломатов России и США регулярно продолжаются на протяжении последних лет. Так, 30 января 27 сотрудников российской дипмиссии в Штатах покинули страну по решению американских властей. "Что касается наших ответных действий, слово останется за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности. Российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и в России", - прокомментировал высылку россиян Антонов.