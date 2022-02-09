Посольство РФ приветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности

Россия приветствует тот факт, что американские власти "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности. Об этом заявило посольство РФ в США, комментируя выступление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Ранее она сообщила, что Вашингтон приветствует обсуждение с Москвой вариантов по повышению прозрачности военных учений и видит возможности для снижения связанных с этими учениями рисков.

Однако российские дипломаты обратили внимание, что США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию. Они фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы, игнорируя при этом обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.

"Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к границам РФ представляет для нас экзистенциональную угрозу", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook. Дипломаты порекомендовали представителям Госдепартамента США еще раз внимательно ознакомиться с переданным им 28 января посланием министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В Кремле не чувствуют готовность западных партнеров принимать во внимание озабоченности Москвы по вопросам безопасности. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения", - подчеркнул он. По словам Пескова, тема гарантий безопасности для нашей страны остается "открытой в полном смысле этого слова" и самой важной.