Посольство РФ: Смерть пяти граждан РФ в Бангладеш не была насильственной

Смерть пяти граждан России, которые принимали участие в строительстве АЭС в Бангладеш, не связана с работой и была ненасильственной. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на полученный пресс-релиз посольства.

"Посольство России в Дакке поставлено в известность о факте кончины в период с 26 января по 6 февраля пяти россиян, работавших на проекте строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш, - отмечается в заявлении. - Смерть россиян не носила насильственный характер и не была связана с производственными травмами".

Отмечается, что работы по установлению причин смерти граждан РФ продолжаются. Дипломаты также поддерживают контакт с правоохранительными органами страны, а также с родственниками погибших.

Ранее СМИ Бангладеш сообщили о том, что за последние 11 дней пятеро россиян погибли по разным причинам.