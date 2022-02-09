Представители РФ не примут участие в Мюнхенской конференции в этом году

Российские официальные лица "по различным причинам" не будут участвовать в традиционной Мюнхенской конференции по безопасности. Она намечена на 18-20 февраля. Об этом сообщила в среду, 9 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Уже известно, что в Мюнхенской конференции будут участвовать 35 глав государств и правительств. Так, США намерены представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Делегацию ФРГ возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин участвовать в мероприятии не собирается. "У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции ни в каких форматах", - подчеркнул Песков.