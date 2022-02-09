"Превратятся в тыкву": в Минфине указали на самые рискованные вложения

Криптовалюта - это финансовый инструмент, сопряженный с очень высокими рисками потери денег. Об этом предупредил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Криптовалюты - это не простой финансовый инструмент. Высоко спекулятивный финансовый инструмент. Вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву очень быстро, и никто за это не ответит", - предупредил Моисеев в эфире "России 1" (цитата по РИА Новости).

Накануне стало известно, что правительство определилось с тем, как будет регулироваться рынок криптовалют на территории России. Оборот цифровых валют будет жестким для всех участников финрынка с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Полное отсутствие регулирования в этой сфере, также как и полный запрет на оборот криптовалют, могут только увеличить долю теневой экономики и дестабилизировать отрасль.

На данный момент среди физлиц в России открыто около 12 млн кошельков с цифровыми валютами, объем средств в них оценивается в 2 трлн рублей. По объему майнинговых мощностей Россия занимает третье место с мире, наибольшее число криптоферм сосредоточено с регионах с низкой стоимостью электроэнергии.