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Рубрика: Экономика

"Превратятся в тыкву": в Минфине указали на самые рискованные вложения

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Криптовалюта - это финансовый инструмент, сопряженный с очень высокими рисками потери денег. Об этом предупредил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Фото: istock
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"Криптовалюты - это не простой финансовый инструмент. Высоко спекулятивный финансовый инструмент. Вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву очень быстро, и никто за это не ответит", - предупредил Моисеев в эфире "России 1" (цитата по РИА Новости).

Накануне стало известно, что правительство определилось с тем, как будет регулироваться рынок криптовалют на территории России. Оборот цифровых валют будет жестким для всех участников финрынка с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Полное отсутствие регулирования в этой сфере, также как и полный запрет на оборот криптовалют, могут только увеличить долю теневой экономики и дестабилизировать отрасль.

На данный момент среди физлиц в России открыто около 12 млн кошельков с цифровыми валютами, объем средств в них оценивается в 2 трлн рублей. По объему майнинговых мощностей Россия занимает третье место с мире, наибольшее число криптоферм сосредоточено с регионах с низкой стоимостью электроэнергии.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минфин Виртуальные валюты

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