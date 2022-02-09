Новости

Глава СК взял на личный контроль дело о нападении на магазин в Истре 23:04
МИД РФ: Британия должна изменить тональность риторики в диалоге с Россией 22:08
"Превратятся в тыкву": в Минфине указали на самые рискованные вложения 21:51
"Челси" встретится в финале клубного чемпионата мира с "Палмейрасом" 21:38
Совет ISU предложил поэтапно повышать возрастной ценз в фигурном катании 21:36
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона 21:31
Минэкономразвития оценило рост ВВП России по итогам 2021 года в 4,6% 21:14
Борис Грызлов: Украина отказывается от диалога с Донбассом 21:05
МИД: Россия готова обсуждать с ФРГ снятие ограничений со СМИ 20:45
Ищущие работу россияне смогут претендовать на высокие зарплаты 20:28
МИД РФ не исключает вторжения США на Украину 20:22
Представители РФ не примут участие в Мюнхенской конференции в этом году 19:50
Возле мэрии Днепра белорусский флаг заменили на оппозиционный 19:44
Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции до 8,8% 19:39
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского 19:38
МИД назвал "абсурдом" слова постпреда Украины о статусе России в ООН 19:37
Датчане сенсационно обыграли Чехию на олимпийском хоккейном турнире 19:36
Торговые сети исполнили все предписания ФАС о снижении цен на продукты 19:20
Конгрессмены-республиканцы призвали Байдена пройти когнитивный тест 19:15
Колонну систем ПВО С-400 "Триумф" закрыли под Самарой аэрозольной завесой 19:07
Послом США в ФРГ впервые станет женщина 19:07
В России в 2021 году появилось более миллиона квартир 19:05
РПЦ призвала усилить юридическую ответственность за растление детей в соцсетях 19:03
ЕС предлагает России продолжить переговоры по ситуации на Украине 19:03
Глава МИД Британии Лиз Трасс прибыла в Москву 18:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 23:04
Рубрика: Происшествия

Глава СК взял на личный контроль дело о нападении на магазин в Истре

Текст: Иван Егоров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК по Московской области Александру Старикову доложить о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о нападении на магазин в Истре. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СК России.

В Раменском салон сотовой связи ограбили с помощью зажигалки

По данным следствия, ночью 9 февраля в помещение магазина вошли четверо человек, вооруженных бейсбольными битами. Они напали на женщину - директора магазина и ее супруга, а также на продавца-кассира, нанеся им множественные удары битами. Затем грабители похитили из кассы деньги и скрылись с места преступления. От полученных травм кассир скончалась на месте, директор магазина и ее муж госпитализированы. По данным Следственного комитета, благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемые - гражданами одного из соседних государств, задержаны по горячим следам. Как подчеркнули в СК, в ходе следствия будет проверена легальность их нахождения на территории России, а также будет дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для следствия. Также ведутся допросы свидетелей и подозреваемых, и обыски по месту жительства грабителей. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

-

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Представители РФ не примут участие в Мюнхенской конференции в этом году
В Кремле оценили заявления Зеленского после встречи с Макроном
МИД назвал "абсурдом" слова постпреда Украины о статусе России в ООН
Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции до 8,8%
Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в первом матче на Олимпиаде
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице