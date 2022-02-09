Глава СК взял на личный контроль дело о нападении на магазин в Истре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК по Московской области Александру Старикову доложить о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о нападении на магазин в Истре. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СК России.

По данным следствия, ночью 9 февраля в помещение магазина вошли четверо человек, вооруженных бейсбольными битами. Они напали на женщину - директора магазина и ее супруга, а также на продавца-кассира, нанеся им множественные удары битами. Затем грабители похитили из кассы деньги и скрылись с места преступления. От полученных травм кассир скончалась на месте, директор магазина и ее муж госпитализированы. По данным Следственного комитета, благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемые - гражданами одного из соседних государств, задержаны по горячим следам. Как подчеркнули в СК, в ходе следствия будет проверена легальность их нахождения на территории России, а также будет дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для следствия. Также ведутся допросы свидетелей и подозреваемых, и обыски по месту жительства грабителей. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

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