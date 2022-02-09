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09.02.2022 18:38

Калининская АЭС направила 270 миллионов на соцподдержку своих сотрудников

В 2021 году на реализацию корпоративных социальных программ Калининская АЭС направила 269,56 млн рублей. В среднем на каждого работника пришлось порядка 81,7 тысяч рублей.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

"В числе основных корпоративных социальных программ - улучшение жилищных условий, оздоровление работников и членов их семей, добровольное медицинское страхование, спорт и культура, оказание помощи в определенных жизненных ситуациях. Реализация всех этих программ позволила обеспечить высокий уровень социальной защищенности персонала", - отметил заместитель директора Калининской АЭС по управлению персоналом Олег Лебедев. Он добавил, что за последние три года социальный пакет работников атомной станции вырос на 12,3%.

Фото: Калининская АЭС
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Наиболее объемным и востребованным пунктом социального пакета является жилищная программа. В частности, в прошлом году 42 семьи приобрели жилье. 38 работникам была оказана помощь в виде ссуды на первоначальный взнос при оформлении кредита на улучшение жилищных условий, 341 сотрудник воспользовался компенсацией части процентной ставки по ипотеке. Еще 194 человека получили возмещение затрат на аренду жилья.

На Калининской АЭС создаются максимально комфортные условия для отдыха сотрудников. В 2021 году атомщики и члены их семей воспользовались 1 253 путевками на санаторно-курортное лечение и детский летний отдых. Впервые, были реализованы два совместных с Профсоюзной организацией проекта по организации отдыха на базе загородных санаториев в Тверской и Московской областях - "Семейный выходной" и "Новогодний отдых". Ими были охвачены 228 семей.

Для сохранения здоровья коллектива на предприятии также действует система добровольного медицинского страхования, коллективного страхования от несчастных случаев и негосударственного пенсионного обеспечения. Так, в ушедшем году было застраховано 3 377 работников, 437 человек стали участниками пенсионной программы. Часть социальных выплат была произведена в виде материальной помощи сотрудникам в определенных жизненных ситуациях.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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