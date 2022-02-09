"Мосэнергосбыт" предупредил москвичей об активизации лжеэлектриков

В столице участились случаи мошенничества и визиты лжеэлектриков. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосэнергосбыта".

"Жители Москвы и Подмосковья стали находить в почтовых ящиках уведомления, в которых сообщается о необходимости срочной замены автоматов, - сообщает пресс-служба. - Представители этих недобросовестных компаний уверяют жильцов, что без замены автоматов гарантирующий поставщик не поменяет прибор учета. Затем лжеэлектрики обходят квартиры, предлагая поменять автоматы на коммерческой основе. Если в удостоверении указано ООО, ПАО или любая другая аббревиатура, или созвучное название, то это компания-самозванец! От услуг такого специалиста рекомендуем отказаться".

В "Мосэнергосбыте" напомнили, что замена прибора учета производится бесплатно в том случае, если он вышел за МПИ или сломался, и независимо от состояния автоматов.

"Сотрудники АО "Мосэнергосбыт" не обходят потребителей, предлагая платные услуги, - заверили в пресс-службе. - Специалист компании придет только в случае предварительно оформленной заявки или для съема контрольных показаний. При этом он обязан предъявить удостоверение с QR-кодом, отсканировав который, клиент точно будете знать, что это сотрудник "Мосэнергосбыта".

Напомним, что уточнить информацию о работнике "Мосэнергосбыта" можно, позвонив в контактный центр компании по номеру: +7 499 550 09 550.