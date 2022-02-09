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Текст:   Марина Трубилина 
11:49 09.02.2022

Названы города, где сильнее всего поднялись платежи по ипотеке

Средний платеж по ипотеке за "однушку", купленную на вторичном рынке, за год увеличился почти на треть, сообщает консалтинговая группа SRG.
Фото: Сергей Михеев
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Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке за год - с января 2021 по январь 2022 года - в 75 крупнейших российских городах выросла на 23,8%, говорит партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов. За это время поднялась и средняя ставка по ипотеке - на 0,85% (до 8,87%).

Теперь ипотечные заемщики должны вносить за однокомнатную квартиру в среднем 20 600 рублей (если брать ипотеку с первоначальным взносом 30% на 15 лет). Больше всего ипотечный платеж подрос в Новороссийске (почти вдвое), Краснодаре, Грозном, Севастополе и Астрахани. Рост платежей за год составил от 41,6% до 82,4%.

На 40% и более увеличились средние платежи в Казани и Сочи. В 22 городах покупка "однушки" в ипотеку стала дороже на 30,7% - 39,8%. В Москве средний ежемесячный платеж вырос за год на 22%, в Санкт-Петербурге - на 26%.

Наименьший рост средних платежей отмечается в Нижнем Тагиле, где цифра выросла всего на 10,8%.

С учетом дальнейшего роста ключевой ставки, повышения ставок по ипотеке и при условии стабилизации стоимости жилья ежемесячный платеж может вырасти еще на 5-10%, считает Терехов.

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