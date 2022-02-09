Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
09.02.2022 10:38
Рубрика: ДТП

Почти четверть аварий с пострадавшими в Москве совершили водители такси

Текст: Владимир Баршев
Почти четверть всех ДТП, в которых погибли или пострадали люди, совершили водители такси. А вместе с каршерингом число таких аварий немного не дотянет до трети от всех ДТП.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

По данным столичного ГИБДД, по итогам 2021-го количество таких ДТП с участием автомобилей такси составило 1966 случаев, а с участием автомобилей краткосрочной аренды - 436 случаев. Это 23 и 5 процентов соответственно от общего количества дорожных аварий с жертвами и пострадавшими в прошедшем году.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Водителям предложили жаловаться на странную организацию движения

Эти категории находятся под пристальным контролем сотрудников ГИБДД, однако многое зависит от самих участников дорожного движения. Поэтому Госавтоиснпекция рекомендует, если замечаете явные признаки усталости или вовсе нетрезвого состояния, незамедлительно сообщите об этом в службу поддержки или по номеру 112. Если водитель такси нарушает правила, пользуется мобильным, совершает резкие маневры и не соблюдает элементарные нормы безопасности, рекомендуется просить о прекращении поездки и информировать службу поддержки.