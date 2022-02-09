Почти четверть аварий с пострадавшими в Москве совершили водители такси

Почти четверть всех ДТП, в которых погибли или пострадали люди, совершили водители такси. А вместе с каршерингом число таких аварий немного не дотянет до трети от всех ДТП.

По данным столичного ГИБДД, по итогам 2021-го количество таких ДТП с участием автомобилей такси составило 1966 случаев, а с участием автомобилей краткосрочной аренды - 436 случаев. Это 23 и 5 процентов соответственно от общего количества дорожных аварий с жертвами и пострадавшими в прошедшем году.

Эти категории находятся под пристальным контролем сотрудников ГИБДД, однако многое зависит от самих участников дорожного движения. Поэтому Госавтоиснпекция рекомендует, если замечаете явные признаки усталости или вовсе нетрезвого состояния, незамедлительно сообщите об этом в службу поддержки или по номеру 112. Если водитель такси нарушает правила, пользуется мобильным, совершает резкие маневры и не соблюдает элементарные нормы безопасности, рекомендуется просить о прекращении поездки и информировать службу поддержки.