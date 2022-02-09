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Рубрика: Общество

Вильфанд назвал причину аномального тепла в Москве и снегопадов на юге России

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Февраль в столичном регионе будет теплее обычного. На этой неделе температура воздуха в Москве превысит норму на 7-10 градусов. Самым теплым днем станет 11 февраля: воздух прогреется до плюс трех.

Фото: iStock
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину такого положения дел: на погоду в центре европейской части России влияют атлантические циклоны, которые один за другим следуют с запада на восток.

"Циклоны рождаются постоянно. Исландский минимум способствует перемещению циклонов через север Скандинавии на Европейскую Россию. В столичном регионе будут дни, когда температура опережает свое развитие на 40-45 дней", - отметил метеоролог (цитата по РИА Новости).

Волна тепла накроет также Приволжский федеральный округ и север европейской части России. А в Краснодарском крае 9 и 10 февраля прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На реках черноморского побережья (Геленджик, Анапа, Туапсе) ожидается подъем уровня воды до опасных отметок.

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