Вильфанд: В Москве будет тепло от "избытка чувств влюбленных"

Температура воздуха в Москве и области в начале следующей недели будет околонулевой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

По его словам, такая температура на 6-7 градусов выше февральской нормы.

"Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных. Воскресный день еще как-то будет похож на зиму погодой, а в понедельник потеплеет на пару градусов", - сказал метеоролог.

Также он предупредил об опасностях оттепели - гололедице и падении мокрого снега и льда с крыш.

А до конца этой рабочей недели жителей центра России ждет практически мартовская погода - с плюсовыми температурами днем и небольшими заморозками по ночам.