Благовещенская больница получила кислородный концентратор

Ковидный госпиталь Благовещенской городской клинической больницы получил новый кислородный концентратор. Он способен производить две тонны кислорода в сутки.

На приобретение аппарата из федерального бюджета было выделено 32,8 миллиона рублей. Еще два миллиона из региональной казны потратили на подготовку площадки под новое оборудование, модернизацию наружных кислородных сетей и прочие работы.

- У нас был концентратор, но он производил только триста литров кислорода в сутки, что даже не поддается сравнению с новым оборудованием. В третью и, особенно, четвертую волну COVID-19 среднесуточное потребление кислорода достигало 11 тонн. Были весьма тревожные моменты, ведь газ доставлялся автотранспортом из Хабаровска, и в пиковую нагрузку на помощь приходили космодром Восточный и военные. С приобретением трех аппаратов вопрос обеспечения больных кислородом в нашей больнице будет полностью закрыт, - рассказал главврач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

Он также добавил, что новое оборудование очень пригодится сейчас - во время борьбы с пятой волной.

Кстати, скоро больница получит еще два концентратора, после чего вопрос с обеспечением пациентов кислородом будет полностью закрыт.