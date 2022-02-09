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09.02.2022 15:38
Рубрика: Экономика

В России начали субсидировать доставку топлива на Дальний Восток

Текст: Александра Воздвиженская

Первые партии бензина, дизеля и авиакеросина, доставка которых на Дальний Восток теперь субсидируется государством, были отправлены в регионы. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Механизм субсидирования заработал благодаря утвержденным правительством правилам предоставления субсидий из федерального бюджета. По данным Минэнерго, в конце января было подписано соглашение о льготных тарифах на перевозку топлива в Дальневосточный федеральный округ между Росжелдором и РЖД.

Государство возместит грузоотправителям топлива на Дальний Восток до четырех тысяч рублей за каждую тонну. Чтобы иметь право на субсидию, отправитель должен снабжать регионы только топливом пятого экологического класса, предназначенном исключительно для российских потребителей, а также работать напрямую, без посредников. В перечень нефтеперерабатывающих заводов, с которых можно отправлять партии топлива по льготному тарифу, включено 19 наименований.

На данный момент около половины всего потребляемого на Дальнем Востоке топлива завозится туда из центральной или западной частей России. По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, субсидирование доставки сдержит рост оптовых цен, снизит давление на розничные цены в ДФО, а также нормализует доходы местных независимых операторов АЗС и в целом улучшит ситуацию с топливообеспечением.

Предложение начать субсидировать доставку топлива на Дальний Восток прозвучало от Минэнерго год назад. Тогда ведомство направило свои предложения в Минфин, обосновав необходимость ведения таких мер высокими транспортными расходами на доставку, которые включаются в конечную цену топлива. Тогда Павел Сорокин выражал надежду, что субсидии расширят число заводов, которые захотят отправлять топливо в ДФО, что, среди прочего, должно помочь нарастить запасы топлив в регионах в преддверии высокого летнего сезона.

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