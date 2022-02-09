Задержан сбежавший от суда экс-глава магаданского Фонда капремонта

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан бывший начальник Фонда капитального ремонта Магаданской области, скрывавшийся от правосудия.

Экс-руководитель обвиняется по статьям 160 и 201 УК РФ - присвоение чужого имущества и злоупотребление полномочиями. Максимальный срок, который ему грозит, четыре года.

По данным следствия, в 2019 года мужчина из средств Фонда возмещал расходы на покупку ювелирных изделий и посещение развлекательных мероприятий. Так, РИА Новости со ссылкой на местные СМИ пишет, что и. о. директора в частности летал в отпуск бизнес-классом, отдыхал в Сочи, питался в ресторанах - все это за счет организации.

"Общий ущерб, причиненный некоммерческой организации, составил свыше 500 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба управления МВД Магаданской области

Между тем

Пришедший на смену фигуранту директор Фонда капремонта был арестован за взятку в ноябре 2020 года: к нему обратился представитель фирмы-подрядчика с просьбой посодействовать в получении положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации на капремонт трех домов в Магадане. За 660 тысяч рублей начальник разрешил вместо государственной экспертизы документации провести негосударственную. Во время получения взятки его задержали с поличным сотрудники УФСБ.