Задержан сбежавший от суда экс-глава магаданского Фонда капремонта

Новости

Путин: Судебная система РФ - не бездушная машина и постоянно совершенствуется 14:52
"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлен из-за гололедицы 14:43
Верховный суд напомнил о праве граждан ругать товары в интернете 14:35
Столичная Госавтоиснпекция за три дня выявила почти 4 тысячи неисправных такси 14:33
В ЛДПР сообщили о самочувствии Жириновского 14:29
В Германии студентам-медикам запретили носить бороды из-за масок 14:28
Сумму для внесудебного банкротства граждан предлагают повысить до 1,5 млн рублей 14:27
В Кремле ждут официальной информации о переносе награждения фигуристов РФ 14:25
МИД РФ: Москва направила Вашингтону список конкретных вопросов и ждет ответ 14:18
Умер актер и режиссер, соратник Киры Муратовой Геннадий Тарасуль 14:17
Вячеслав Лебедев: Верховный суд вновь изучит практику по делам о самообороне 14:17
В Перу назначен четвертый за полгода премьер-министр 14:05
В Кремле оценили заявления Зеленского после встречи с Макроном 14:04
Песков заявил о беспрецедентных угрозах безопасности России и Беларуси 13:56
По "Трудно быть богом" Стругацких снимут масштабный сериал 13:53
Грызлов: Учения России и Беларуси соответствуют международным нормам 13:51
С 1 сентября 6 регионов переходят на новую систему оплаты труда учителей 13:34
Песков не согласился с заявлением Борреля об авторитарных режимах в России и КНР 13:31
Песков: Встреча политсоветников "нормандской четверки" пройдет 10 февраля 13:26
Путин не планирует посещать совместные учения России и Беларуси 13:12
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон избегать глупостей в отношении ситуации на Украине 13:09
МИД РФ: Москва анализирует предложения Вашингтона по безопасности 13:06
В Совете Федерации планируют обсудить с Мишустиным учительские зарплаты 13:02
"Мосэнергосбыт" предупредил москвичей об активизации лжеэлектриков 13:00
В Новой Москве рекордно подорожали новостройки 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 14:05
Рубрика: Происшествия

Задержан сбежавший от суда экс-глава магаданского Фонда капремонта

Текст: Екатерина Призова

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан бывший начальник Фонда капитального ремонта Магаданской области, скрывавшийся от правосудия.

В Архангельской области экс-чиновник пойдет под суд за взятки

Экс-руководитель обвиняется по статьям 160 и 201 УК РФ - присвоение чужого имущества и злоупотребление полномочиями. Максимальный срок, который ему грозит, четыре года.

По данным следствия, в 2019 года мужчина из средств Фонда возмещал расходы на покупку ювелирных изделий и посещение развлекательных мероприятий. Так, РИА Новости со ссылкой на местные СМИ пишет, что и. о. директора в частности летал в отпуск бизнес-классом, отдыхал в Сочи, питался в ресторанах - все это за счет организации.

"Общий ущерб, причиненный некоммерческой организации, составил свыше 500 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба управления МВД Магаданской области

Между тем

Пришедший на смену фигуранту директор Фонда капремонта был арестован за взятку в ноябре 2020 года: к нему обратился представитель фирмы-подрядчика с просьбой посодействовать в получении положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации на капремонт трех домов в Магадане. За 660 тысяч рублей начальник разрешил вместо государственной экспертизы документации провести негосударственную. Во время получения взятки его задержали с поличным сотрудники УФСБ.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

В Кремле оценили заявления Зеленского после встречи с Макроном
МИД РФ: Москва направила Вашингтону список конкретных вопросов и ждет ответ
Роспотребнадзор: "Омикрон" привел к росту повторной заболеваемости COVID
Начальник Генштаба РФ прибыл в Беларусь для проверки учений "Союзная решимость"
Полиция задержала четверых подозреваемых в убийстве продавца в Истре
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице