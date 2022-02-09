Нижегородцы пожаловались на невозможность дозвониться до поликлиник

Сегодня заболевшим тоже не позавидуешь. Как рассказала корреспонденту "РГ" Ирина Верещагина, она болеет уже больше двух недель. Температура не выше 37,5, но кашель и самочувствие заставили попробовать обратиться к медикам.

- Сначала пыталась вызвать врача - не дозвонилась, - рассказывает Ирина. - Да если бы и дозвонилась, врачи, говорят, не приходят, когда температура не очень высокая. Потом пыталась записаться в поликлинику онлайн, чтобы избежать скопления людей с плохим самочувствием. Очередь была расписана на всю неделю вперед. Пришлось идти в поликлинику, простояла четыре часа и поняла: не примут меня, смена врача заканчивалась, а очередь не уменьшалась. Да и сил уже не было, ушла домой. А кашель становился все сильнее, ломило суставы. Обрадовалась было возможности выйти на больничный дистанционно (с 7 февраля в Нижегородской области теоретически это возможно). Но ни в понедельник, ни вчера дозвониться по "горячей линии" 122 и по телефону колл-центра поликлиники не смогла. Как быть с работой - не знаю.

В теории, как сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, теперь при симптомах ОРВИ или COVID-19 (если самочувствие некритичное) не нужно идти в поликлинику или вызывать врача на дом - достаточно позвонить по телефону 122 или в колл-центр своей поликлиники и дождаться консультации специалиста. После этого будет оформлен электронный больничный лист на семь дней, который при хорошем самочувствии можно так же закрыть дистанционно. ПЦР-тесты при этом сдавать не нужно ни в начале заболевания, ни при выписке. Министр также предупредил, что в первые дни система будет работать в тестовом режиме и возможны сбои в работе.

Между тем

Корреспондент "РГ" тоже не смог дозвониться ни по номеру колл-центра поликлиники, ни по телефону 122. Похожие жалобы на "неработающую систему" уже посыпались в Instagram министра здравоохранения. "Линия не работает. Чтобы закрыть больничный, уже два часа стою в очереди в 21-й поликлинике Нижегородского района. На данный момент в очереди 41 человек. В среднем на одного человека уходит 5-10 минут. Работает одно окно, один компьютер и одна женщина. Этого катастрофически не хватает. К тому же очередь общая. Здесь и те, кто только открывает больничный, и те, кто закрывает", - оставила комментарий пользователь Евгения.