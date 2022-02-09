С 1 сентября 6 регионов переходят на новую систему оплаты труда учителей

Со следующего учебного года в 6 пилотных регионах России запустят новую систему оплаты труда педагогов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство просвещения, по-новому с 1 сентября 2022 года начнут рассчитывать зарплаты в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в республике Мордовия.

Перерасчет зарплат коснется не только школьных учителей, но и воспитателей в детсадах, преподавателей колледжей и педагогов допобразования. Что изменится? Вырастет размер ставки, что поможет привлечь молодых специалистов (сейчас, по данным Минпросвещения, 76% учителей получают оклад ниже МРОТ). Появится единый перечень выплат и обоснованная дифференциация по уровням квалификации.

На сегодняшний день есть рекомендации Минпросвещения о том, чтобы базовая часть оплаты труда педагогов составляла не менее 70 процентов. Но эти рекомендации выполняют не более двух третей российских регионов.