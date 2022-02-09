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Рубрика: Экономика

С 1 сентября 6 регионов переходят на новую систему оплаты труда учителей

Текст: Мария Агранович

Со следующего учебного года в 6 пилотных регионах России запустят новую систему оплаты труда педагогов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство просвещения, по-новому с 1 сентября 2022 года начнут рассчитывать зарплаты в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в республике Мордовия.

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Перерасчет зарплат коснется не только школьных учителей, но и воспитателей в детсадах, преподавателей колледжей и педагогов допобразования. Что изменится? Вырастет размер ставки, что поможет привлечь молодых специалистов (сейчас, по данным Минпросвещения, 76% учителей получают оклад ниже МРОТ). Появится единый перечень выплат и обоснованная дифференциация по уровням квалификации.

На сегодняшний день есть рекомендации Минпросвещения о том, чтобы базовая часть оплаты труда педагогов составляла не менее 70 процентов. Но эти рекомендации выполняют не более двух третей российских регионов.

В регионах Экономика Работа Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток ПФО Мордовия ПФО Кировская область ПФО Нижегородская область ЦФО Белгородская область ДФО Сахалинская область

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