В Башкирии не смогли выбрать способ решения "собачьего вопроса"

Нелегкий выбор

Так, по данным управления ветеринарии РБ, сейчас в республике около 150 тысяч безнадзорных собак и примерно столько же кошек. Данные приблизительные, потому что подсчитать точно невозможно. Неизвестно и количество животных, у которых есть хозяева. Для этого нужно собак, кошек, енотов и хорьков, живущих в доме, чипировать и данные внести в единую информационную систему. И тогда не составит труда узнать, кому принадлежит выброшенный на улицу четырехлапый, чтобы наказать нерадивого владельца. Весной Госдума РФ планирует принять дополнения в существующий закон об идентификации животных, наряду с сельскохозяйственными, включив туда и домашних. Но это в будущем.

Между тем ситуация требует незамедлительного принятия мер. За 2021 год в республиканское управление ветеринарии обратились 110 человек, которые жаловались на нападение безнадзорных собак и 139 - на агрессию собак, имеющих хозяев. Примечательно, что, например, из Кумертау и Нефтекамска было по четыре жалобы, из Уфы - восемь, а вот из Белебеевского, Благовещенского и Абзелиловского районов - по 14. В сельской местности в стаи сбиваются собаки, которых хозяева выпускают на самовыгул. Животные не кастрированы и свободно размножаются. Чья тут вина - природы или безответственных владельцев?

Всего же за прошлый год разными службами зафиксировано 2062 обращения по поводу бродячих псов. Для сравнения: в 2020-м было 960 жалоб, а в 2019-м - 748. По информации управления Роспотребнадзора, 5394 человека обратились за медпомощью из-за укуса собак. Треть из них - дети.

Понятно, что критическая масса назрела и люди озлобились не меньше голодных собак. Однако решения, которое устраивало бы всех, не найдено. Предлагаются взаимоисключающие варианты. Обнародуются они не только в соцсетях, но и с высоких трибун. Так, на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию госсобрания - курултая республики депутат Айдар Якупов выступил за эвтаназию всех отловленных животных, что, напомним, запрещено законом. Ему оппонировал Олег Калинин: животное не виновато, что его выбросили.

- Собаки агрессивны в ответ на агрессию людей, - считает он. - Необходимо ужесточить наказание нерадивых владельцев животных, которые отправляют собак на самовыгул. Максимальный размер штрафа в размере тысяча рублей задачу не решает. Сумму необходимо увеличить в сто раз - по аналогии с той, что применяется за получение взятки.

В деньгах ли только дело?

Исполнение закона об ответственном обращении с животными (ФЗ-498) возложено на органы местного самоуправления. Но все руководители муниципалитетов, как один, жалуются на то, что выполнить его нереально.

Глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров сообщил, что из года в год выделяется недостаточно денег на отлов собак и последующие действия с ними.

- Например, в 2021 году из требуемых пяти миллионов рублей было выделено 2,9 миллиона. Тратим больше, чем получаем, а потом отвечаем за нецелевое расходование бюджетных средств. Но по-другому поступить не можем, потому что собаки угрожают жизни людей, - посетовал он.

Между тем выборочная проверка законности и результативности использования бюджетных средств при исполнении ФЗ-498, проведенная Контрольно-счетной палатой РБ, выявила множество нарушений как в управлении ветеринарии РБ, распределяющей муниципалитетам бюджетные средства на отлов, так и на местах.

Одно из частых нарушений - отсутствие дополнительных соглашений с управлением ветеринарии при изменении количества животных, подлежащих отлову и, соответственно, перерасчета субвенций. А раз так, то можно ли вообще говорить, сколько денег требуется для решения проблемы безнадзорных собак? К слову, руководитель управления ветеринарии РБ Азат Зиганшин озвучил ее: 260 миллионов рублей против нынешних 78 миллионов. Однако возникает вопрос: а эти-то деньги на что идут?

По словам аудитора КСП РБ Рахимьяна Гумерова, в большинстве муниципалитетов даже не разработан план мероприятий по отлову животных без владельцев.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за исполнением законодательства прокуратуры РБ Роман Османов рассказал, что в ряде районов местные власти не истратили значительную часть выделяемых средств, а в некоторых их не осваивали вовсе.

Объясняют это тем, что в муниципалитетах не могут провести конкурсы, так как нет участников - суммы контрактов предпринимателей не устраивают, а хлопот с отловом и содержанием животных много.

Прокурорская проверка показала, что и те, кто берется за дело, не особо стараются. Не проводят видеосъемку состояния животных, не обустраивают им места для отдыха. Выезжают на отлов в машинах, не оснащенных приспособлениями для безопасной перевозки животных, не размещают в интернете информацию о пойманных собаках. И это не единичные случаи, а типичные нарушения.

Складывается ощущение, что системно решением проблемы безнадзорности животных в республике не занимаются. Вспоминают об этом, только когда "гром грянет". Вот тогда начинаются дебаты, участники которых делятся на два лагеря: одни ратуют за истребление бездомных Шариков, другие - за их спасение, и все при этом считают себя гуманистами.

Не кидаться в крайности

Мало того что призыв к "зачистке" улиц от всего живого ничего с человечностью не имеет, так эта мера еще и вызовет новые проблемы.

- У нас в Башкирии однажды истребили почти всех бродячих собак. Ничего хорошего из этого не вышло. Природу не обманешь - она быстро восполнит пустоту. Прошло три-четыре года, и на смену милым животным пришли более агрессивные, которые в состоянии выжить в сложных условиях, - говорит руководитель организации "Актив", выигравшей конкурс на отлов и содержание бродячих животных в Уфе Альбина Долматова. - Не надо впадать в крайности. Я уверена, что мы сможем за год-два снять остроту проблемы. Надо обязательно чипировать животных, стерилизовать особей, не представляющих генетической ценности. Причем организовать бесплатные операции. Но нам в этом требуется помощь. Сейчас мы забираем с улиц даже собак с бирками в ушах - на поверку оказывается, что они не кастрированы. Это к вопросу о том, насколько ответственно выполнял свои обязательства прежний подрядчик. А заявки на отлов поступают с одних и тех же мест. Большинство жалоб сегодня - на чипированных животных. Потому что они объединяются в стаи. Поэтому без строительства приютов не обойтись.

В республике с населением более четырех миллионов человек всего 9 муниципальных и 25 частных приютов. В столице Башкирии - ни одного. Власти 10 лет обещают его построить, но уфимцы уже не верят, что это когда-то произойдет. Сейчас все застопорилось на этапе поиска источников финансирования строительства, а это 150 миллионов рублей.

Альбина Долматова говорит, что на миллионную Уфу достаточно трех-четырех приютов на 500 собак каждый. Она знает, о чем говорит, так как содержит три приюта, в которых обитают более 650 собак. Ей помогают сто волонтеров. Всего же в Уфе зооволонтеров более 500, то есть "трудовые резервы" есть.

Приют - это временное жилище для животных. Каждому надо найти хозяев. Вот этого пока в масштабе республики нет. Но то, что к выполнению ФЗ-498 подключились неравнодушные и опытные в "собачьем вопросе" люди, вселяет надежду на положительный результат. Именно благодаря им спасены от гибели на улице, от рук живодеров и пристроены тысячи собак и кошек. Зооволонтеры забирают животных с улицы, лечат, вакцинируют, стерилизуют, кормят и социализируют, параллельно занимаясь поиском новых ответственных хозяев. Пока это происходит в частных приютах, на передержках, на деньги, собираемые всем миром, в то время как государственные средства на аналогичные цели расходуются, как показала практика, неэффективно.

Кстати

Заявку на отлов бродячих собак в Уфе можно подать по телефону 8-917-730-03-03.