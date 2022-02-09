Омским сиротам выдали ключи от 60 новых квартир

Омские дети-сироты получили шестьдесят комплектов ключей от квартир в новой десятиэтажке в микрорайоне Амурский-2. На их покупку федеральный и областной бюджеты выделили 150 миллионов рублей. Все однокомнатные квартиры сданы под ключ - заходи и живи.

В списке новоселов - студент ОмГУПС, сотрудник железной дороги Дмитрий Комолых. Помощник школьного воспитателя Катя Рыжова. Будущие программист Александр Ялозницкий и торговый работник Анна Падерина.

- Квартиры светлые, с хорошим ремонтом, сантехникой, плитой, просторной кухней. Площадь каждой - 36-37 "квадратов. Здесь вполне можно жить не только одному человеку, но и целой семье, - делятся радостью новоселы. - Удобно, что поблизости есть детский сад, школа, полно магазинов. И от центра города не так далеко - полчаса на автобусе.

По данным регионального правительства, в прошлом году для бывших детдомовцев были приобретены 244 квартиры в Омске и в семнадцати районах области. План-2022 - 234 квартиры. Деньги на эти цели уже выделены.

Согласно новому региональному закону, с этого году ребята смогут самостоятельно покупать жилье с помощью сертификатов. Сумма, на которую они смогут рассчитывать, составит более 1,8 миллиона рублей.

По соглашению властей с крупными подрядчиками, с будущего года пять процентов квартир новостроек будут отдавать сиротам-бывшим детдомовцам.