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09.02.2022 10:46
Рубрика: Общество

Омским сиротам выдали ключи от 60 новых квартир

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 29(8677)
Омские дети-сироты получили шестьдесят комплектов ключей от квартир в новой десятиэтажке в микрорайоне Амурский-2. На их покупку федеральный и областной бюджеты выделили 150 миллионов рублей. Все однокомнатные квартиры сданы под ключ - заходи и живи.
Ключи от новых квартир получили шестьдесят детей-сирот. Фото: Минстрой Омской области Ключи от новых квартир получили шестьдесят детей-сирот. Фото: Минстрой Омской области
Ключи от новых квартир получили шестьдесят детей-сирот. Фото: Минстрой Омской области

В списке новоселов - студент ОмГУПС, сотрудник железной дороги Дмитрий Комолых. Помощник школьного воспитателя Катя Рыжова. Будущие программист Александр Ялозницкий и торговый работник Анна Падерина.

Фото: Наталья Граф
Почему безрукий сирота из Омска не может получить положенную ему квартиру

- Квартиры светлые, с хорошим ремонтом, сантехникой, плитой, просторной кухней. Площадь каждой - 36-37 "квадратов. Здесь вполне можно жить не только одному человеку, но и целой семье, - делятся радостью новоселы. - Удобно, что поблизости есть детский сад, школа, полно магазинов. И от центра города не так далеко - полчаса на автобусе.

По данным регионального правительства, в прошлом году для бывших детдомовцев были приобретены 244 квартиры в Омске и в семнадцати районах области. План-2022 - 234 квартиры. Деньги на эти цели уже выделены.

Согласно новому региональному закону, с этого году ребята смогут самостоятельно покупать жилье с помощью сертификатов. Сумма, на которую они смогут рассчитывать, составит более 1,8 миллиона рублей.

По соглашению властей с крупными подрядчиками, с будущего года пять процентов квартир новостроек будут отдавать сиротам-бывшим детдомовцам.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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