Суд арестовал жителя Хакасии, пытавшегося убить двухлетнего сына

В Республике Хакасия суд избрал меру пресечения 27-летнему жителю города Абакана. Под воздействием наркотиков он нанес несколько ножевых ранений своему двухлетнему сыну.

- Сегодня судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Он признал вину в содеянном, пояснив что в момент совершения преступления находился под воздействием запрещенных веществ.

Напомним, 5 февраля 2022 года 24-летняя жительница города Абакана пришла вместе с 2-летним сыном в гости к бывшему мужу. Он хотел повидаться с ребенком. В какой-то момент мужчина отлучился покурить на лестничную площадку. Вернулся в квартиру он в нервозном, встревоженном состоянии, взял складной нож и набросился на мальчика.

Матери удалось вырвать у него ребенка, выбежать на площадку и обратиться за помощью к соседям. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время его жизнь вне опасности.

Расследование уголовного дела продолжается.