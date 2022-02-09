В Дагестане ректора университета арестовали по делу о мошенничестве

Советский районный суд Махачкалы арестовал на один месяц ректора Дагестанского государственного технического университета, сообщает пресс-служба суда.

Мужчина был задержан пятого февраля. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

По версии следствия, ректор вуза в 2015-2018 годах в составе организованной преступной группы, в которую вошли должностные лица учебного заведения, похитил деньги, которые были выделены из федерального бюджета на стипендии студентам, а также премии и зарплату сотрудникам на общую сумму более 90 миллионов рублей.

Постановление о заключении под стражу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде Дагестана в течение трех суток со дня его провозглашения, напомнили в суде.