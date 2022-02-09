На Вологодчине в ДТП погибла мама шестерых детей

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Сокольском районе Вологодской области, погибла мама шестерых детей. Она поехала получать права.

Напомним, ДТП произошло 3 февраля на 512-м километре автомобильной дороги Москва - Архангельск. По предварительным данным, водитель 1987 года рождения не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. Там он столкнулся в автомобилем, двигавшемся ему навстречу.

Погибли три пассажира, находившиеся в салоне автомобиля, водитель которого не справился с управлением при обгоне. В числе них и была жительница села Куркино. Дома у нее остался муж и шестеро детей. Старшая дочь учится в техникуме, а младшему ребенку - всего восемь месяцев.

В вологодском центре гуманитарной помощи объявили сбор средств, вещей и продуктов, особенно детского питания, для осиротевшей семьи.