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Рубрика: Происшествия

На Вологодчине в ДТП погибла мама шестерых детей

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области
Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Сокольском районе Вологодской области, погибла мама шестерых детей. Она поехала получать права.

Фото: ОПС по Олонецкому району/vk.com/feed
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Напомним, ДТП произошло 3 февраля на 512-м километре автомобильной дороги Москва - Архангельск. По предварительным данным, водитель 1987 года рождения не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. Там он столкнулся в автомобилем, двигавшемся ему навстречу.

Погибли три пассажира, находившиеся в салоне автомобиля, водитель которого не справился с управлением при обгоне. В числе них и была жительница села Куркино. Дома у нее остался муж и шестеро детей. Старшая дочь учится в техникуме, а младшему ребенку - всего восемь месяцев.

В вологодском центре гуманитарной помощи объявили сбор средств, вещей и продуктов, особенно детского питания, для осиротевшей семьи.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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