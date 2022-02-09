В Петербурге задержали шестерых сотрудников коммунальных служб

После обысков в коммунальных службах и на дорожных предприятиях Петербурга задержали шестерых человек. Они проходят по уголовным делам о хищении денежных средств, выделенных на уборку города от снега и наледи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пятеро фигурантов задержаны в Василеостровском районе. Это генеральные директора и учредители подрядных организаций и субподрядчиков, с которыми дорожное предприятие "Центр" заключило договоры на уборку улиц и обслуживание территорий района зимой.

Шестой задержанный входит в руководящий состав одного из жилкомсервисов Адмиралтейского района города.

В ближайшее время суд изберет фигурантам меру пресечения.

Накануне правоохранители провели 55 обысков в офисах коммунальных и дорожных предприятий, а также управляющих компаний Петербурга. По итогам масштабного рейда возбудили 19 уголовных дел о мошенничестве.

Его организовали сотрудники полиции, прокуратуры, налоговой инспекции и контрольного управления администрации города. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы петербуржцев на плохую уборку города от снега и наледи.