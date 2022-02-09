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09.02.2022 15:40
Рубрика: Происшествия

ФСБ показала кадры задержания предполагаемых террористов в Крыму

Текст: Иван Егоров

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД России задержали в Крыму четырех участников ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда в 2003 году). Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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На кадрах оперативного видео показано задержание предполагаемых террористов в частных домах сотрудниками ЦСН ФСБ. Сопротивления при задержании члены ячейки оказывать не стали. При обыске у них было изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, ноутбуки и планшеты, которые использовались ими для пропаганды терроризма.

Террористическую идеологию они распространяли среди жителей Крыма на тайных собраниях с применением мер конспирации. Как сообщили в ЦОС ФСБ, установлено, что члены ячейки занимались антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата, а также разрушения институтов светского общества и свержения насильственным путем действующей власти.

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