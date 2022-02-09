Почему на кубанском хуторе Ханьков теперь развевается и белорусский флаг

Кубанский хутор Ханьков расположен на пути к белоснежным аркам Крымского моста. От него до столицы Беларуси более полутора тысяч километров. Огромное расстояние, скажут в Европе, но необычная история с 14-летним школьником Григорием Похилом свидетельствует об обратном.

Перед Новым годом юноша отправил письмо Президенту Беларуси Александру Лукашенко. "Я люблю Беларусь и поэтому хочу приобрести флаг этой прекрасной страны, но не могу найти его", - написал он размашистым почерком на тетрадном листке. В семье, признаться, не слишком надеялись на ответ, ведь послание могло затеряться на почте, как это порой бывает. Поэтому, когда в конце января подростку позвонили из Посольства Беларуси в России, радостному удивлению родных не было предела. "И как после этого не верить в чудо?" - с обезоруживающей искренностью заключает Гриша.

На ответ, признаться, не слишком надеялись, ведь послание могло, например, затеряться на почте

Парень учится в 8 "А" классе школы № 28 станицы Анастасиевской. Находится она в десяти километрах от хутора Ханькова.

Рослый, в синем костюме и с челкой набок, Григорий вежливо попросил нас последовать за ним в класс на урок обществознания. Это один из его любимых предметов. Именно интерес к социальному устройству, дружбе народов заронил в нем желание приобрести российский и белорусский флаги. Первый родители быстро нашли, а вот второй оказался настоящей редкостью.

- Помню, едем в машине вечером домой, сын рассуждает: вот бы отправить письмо Деду Морозу с просьбой о флаге. А что если обратиться прямо в Беларусь? - вспоминает подробности разговора старший Григорий Похил. - "А кого ты там знаешь?" - спрашиваю сына. - "Президента Александра Лукашенко".

В тот же вечер письмо было написано. Запечатали его в конверт, отправили и стали ждать. А после праздников звонок из белорусского Посольства. Мы готовы были оплатить и флаг, и его доставку, но в Посольстве решили сделать нам подарок..."

Президентский подарок уже видели родственники и друзья Гриши, даже возили бабушке, которая живет в сорока километрах от хутора в станице Петровской.

- Я люблю смотреть с родителями новостные программы, мне интересно, что происходит в мире, - делится с нами Гриша. - Беларусь - чистая страна, на улицах нет мусора, аккуратные подъезды и много зелени. Очень надеюсь увидеть это лично. Мама рассказывала, что в СССР люди могли годами поддерживать связи со школьными товарищами по переписке. Сейчас есть интернет и телефон, но общения меньше…

Хутор Ханьков растянулся вдоль правого берега реки Кубани. Когда-то на его месте было татарское селение Ханский аул. Хутор по современным меркам зажиточный, проведен газ. Есть фельдшерский пункт, детский сад и общеобразовательная школа, которой недавно исполнилось сто лет. Улочки так тихи, что по ним бесстрашно бегают зайцы. Корреспонденты "СОЮЗа", притормозив у ворот Гришиного дома, сами увидели, как через огород стремительно скакал косой, а следом за ним с азартным лаем мчался спаниель.

В сельской местности у людей, как правило, связи теснее. Здесь еще можно собрать компанию для рождественских колядований, заглянуть к соседям с баяном в Щедрый вечер (Маланья), по традиции отмечаемый в канун старого Нового года. Кстати, Гриша хорошо знает щедровки и часто выступает с номерами в школе.

- Сын давно занимается в школе искусств на отделении фольклора и народных танцев. В целом современные дети уже не помнят таких праздничных обрядов, - говорит мама Нина Похил.

Гришин класс носит имя дедушки одной из учениц - Кирилейченко Ивана Андреевича. Ему было 11 лет, когда началась Великая Отечественная война. Во время оккупации края его родительскую хату заняли немцы, и семье (четыре сестры, он и мама) пришлось перебраться в другую станицу. После войны Иван Андреевич больше полувека проработал в родных местах токарем и не раз попадал на страницы районной газеты как передовик производства. За свой доблестный труд он был награжден медалью Президиума Верховного Совета СССР.

- А сейчас молодежь остается в станицах? - спрашиваю я классного руководителя Гриши Наталью Походееву.

- Работы постоянной мало, только по найму - в полях и теплицах, да еще в связи с активным строительством дороги на Крым. Поэтому молодые стараются уехать. Кстати, старшая внучка Ивана Андреевича работает у нас в школе учителем, - рассказывает Наталья.

Дома в хуторах стоят недорого, и люди охотно приобретают их: кто в ипотеку, кто на средства материнского капитала. У родителей Гриши тоже была возможность жить в Краснодаре, но они выбрали воздух степей. Оба работают в нефтегазодобывающей компании, только в разных структурных подразделениях. Дома у них небольшое хозяйство, и Гриша всячески помогает родителям. Как признается Григорий Николаевич, сын рано научился быть самостоятельным. Еще в начальных классах ему приходилось ходить пешком за три километра в хуторскую школу, а после уроков он первым делом разогревал дома обед для себя и дедушки, который под конец жизни почти полностью ослеп.

Мальчик охотно участвует в олимпиадах по разным предметам, увлекается сборкой кубика Рубика на скорость - в его комнате их целая коллекция. Мы заметили, что со взрослыми людьми он держится спокойно, без стеснения.

- Кем бы ты хотел стать в будущем? - спрашиваем за большим столом. В центре стола - тарелка с пышными пирожными, которые испекла соседка.

- Пока не решил. Мне импонирует профессия юриста и психолога, - отвечает Гриша.

Впрочем, время определиться с выбором еще есть. Пока же семья задумалась о поездке в Беларусь. Больше всего мальчик мечтает побывать в мемориальном комплексе "Брестская крепость".

Кстати

Вот что рассказали нам в Посольстве Беларуси об этом необычном подарке: "Президентом Беларуси была безусловно поддержана инициатива и просьба Григория. Администрацией Президента было поручено Посольству Республики Беларусь в Российской Федерации вручить Григорию Похилу государственный флаг Республики Беларусь. Посольством из подарочного фонда выделен государственный флаг, который используется во время официальных мероприятий, церемоний, устанавливается в государственных учреждениях. А к флагу - небольшой белорусский сувенир. Подарок был отправлен по почте и за 3-4 дня доставлен адресату".