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09.02.2022 22:18
Рубрика: Происшествия

Режим ЧС объявлен в Сочи на месте сошедшего на многоэтажку оползня

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи Фото: Пресс-служба мэрии Сочи
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи

В районе семиэтажного дома по улице Пластунской № 194/16 города-курорта, на который сошел оползень, объявлен режим ЧС. Об этом в среду вечером со ссылкой на администрацию Сочи сообщает региональный оперативный штаб.

Фото: iStock
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- В результате происшествия жертв и пострадавших нет, - рассказал в оперштабе. - К дому выехали спасатели и сотрудники администрации Центрального района города. Организованы работы по ликвидации последствий. В настоящее время с места вывозят грунт, распилили упавшее дерево. Завершить расчистку планируется завтра. Все жители проинформированы о возможности переселения в маневренный фонд.

В администрации курорта уточнили, что "семиэтажный дом на 24 квартиры построили в 2013 году без разрешительной документации и ввели в эксплуатацию по решению суда".

Как известно, сильнейшие осадки, которые обрушились в последние дни на Сочи, провоцировали оползень на улице Пластунской в центре города. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Кубани, масса земли утянула с собой деревья и завалила вход в многоквартирный дом.

На месте ЧП в настоящий момент вместе с представителями местных властей также работают сотрудники ЮРПСО МЧС России и "Службы спасения Сочи".

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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