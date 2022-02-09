Виктор Захарченко рассказал, что мешает работе Кубанского казачьего хора

Ему присвоили звание Героя Труда России еще 15 октября 2020 года за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также большой вклад в популяризацию, сохранение и преумножение культурного и исторического наследия России. Ограничения из-за пандемии коронавируса отсрочили больше чем на год торжественную церемонию, что не умалило ее значимости для всех участников, тем более для "казачьего маэстро", как зовут Захарченко на Кубани. А еще Виктор Гаврилович воспользовался высокой трибуной, чтобы излить накопившуюся в его душе боль.

Он ее буквально выплеснул на всех собравшихся в Екатерининском зале Кремля. После вручения высших государственных наград их обладатели выступали с ответным словом. Гендиректор Кубанского казачьего хора, получив звезду Героя Труда, тоже вышел к микрофону. Его эмоциональная, хотя и несколько сумбурная, речь длилась восемь минут - практически рекорд для подобных выступлений. Как и другие лауреаты, Захарченко поблагодарил президента за столь высокую оценку его деятельности, при этом сразу отметил, что хотел бы обратиться к нему "с одной просьбой". Но просьба оказалась не одна: было названо несколько важных проблем, которые, по словам Виктора Гавриловича, мешают деятельности старейшего казачьего творческого коллектива России.

- Кубанский казачий хор - это не просто гастролирующий коллектив, которому исполнилось уже 210 лет, - сказал Захарченко. - Мы - правопреемники войскового певческого хора, рожденного в 1811 году в составе казачьего Черноморского войска. Но у нас был юбилей - 200 лет, его не отметили, он прошел незаметно. Сейчас нам 210 лет - то же самое: нет никаких постановлений, никаких указов и так далее. Поэтому я бы хотел, чтобы поддержали, чтобы мы достойно провели - мы перенесли на этот год - свой юбилей, 210 лет.

Худрук хора пожаловался на краевое министерство культуры, которое, по его словам, сейчас "просто удалилось на расстояние". В результате обострились проблемы, копившиеся годами.

- Кубанский казачий хор охватывает нашу историю, ибо мы правопреемники войскового певческого хора, который был жестоко репрессирован в годы поголовного истребления казачества, - констатировал Захарченко. - Сейчас мы не просто гастролирующий коллектив, а тот хор, который поет в храме. А он не имеет акустического зала, нам негде репетировать, показывать концерты, записывать диски и так дальше. У нас есть научно-исследовательский центр фольклора и этнографии, школа для одаренных детей в области народной культуры, иконописная мастерская имени князя Евгения Трубецкого. Это то, что надо поддержать как системообразующий, а не просто как концертный коллектив. Это вопиющая несправедливость - не должен хор, который был на всех континентах, в более чем ста странах, имеет огромное число российских и зарубежных наград, сегодня влачить такое существование... Поэтому есть просьба нас поддержать.

Это выступление в Кремле Захарченко вызвало на Кубани неоднозначную реакцию. И даже послужило источником очередного шквала обличительных статей в местной прессе (с середины прошлой осени они регулярно появляются в некоторых СМИ).

Поводом стало появление информации о том, что танцоров ККХ хотят выделить в самостоятельную организацию. Сообщалось, что разделить хор и танцоров решил первый заместитель гендиректора Виктор Захарченко - младший (внук художественного руководителя и главного дирижера Виктора Гавриловича). Артисты выступили против этого, потребовали отставки руководства и пожаловались на "кумовство в организации".

Следом появилась информация о якобы выявленных инспекцией краевого министерства культуры нарушениях, касающихся нецелевого расходования бюджетных средств. И была названа весьма внушительная сумма. Некоторые СМИ не только растиражировали непроверенные сведения, но и на состоявшейся по итогам года пресс-конференции задали, что называется, вопрос в лоб прокурору края Сергею Табельскому. "Будет ли по этим фактам возбуждено уголовное дело?" - спросили у него. Глава надзорного ведомства региона даже опешил после этих слов.

"Хотелось бы, чтобы Кубанский казачий хор, наша гордость и жемчужина, вышел на новый уровень. И мы наслаждались бы казачьими, кубанскими песнями, а не войной внутри коллектива. Для всех нас это трагедия. Надеюсь, наши административные органы разберутся, примут правильное решение. Еще не хватало позорить уголовными делами себя и край", - сказал Сергей Табельский.

Виктор Гаврилович воспользовался высокой трибуной, чтобы излить накопившуюся в его душе боль

Бывший атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов отметил, что "видит какую-то возню" вокруг деятельности ККХ". А сам Виктор Гаврилович посетовал, что никто из авторов "разоблачительных" статей не обратился к нему за комментарием. Но, похоже, туман вокруг Кубанского казачьего хора рассеивается: уже появились первые опровержения на недостоверную информацию, опубликованную в СМИ.

- Упреки в свой адрес я переживу, - сказал он, вернувшись из Москвы, корреспонденту "РГ". - Надеюсь, прокуратура во всем разберется, после чего отпадут все наветы. Не об этом у меня душа болит, а о будущем хора, который возглавляю почти полвека. Кстати, танцевальную группу, как и большинство других коллективов, именно я создавал в свое время. А мне в упрек ставят издание 18 томов творческого наследия, собранного по крупицам за годы и десятилетия. О необходимости создания единого центра для наших многочисленных коллективов я говорю уже лет 30. Ведь бывший Дом политпросвещения, где мы сейчас находимся, строился для проведения партийных конференций, поэтому ни само здание, ни его сцена нам не подходят. Детская школа в одном месте, танцевальная группа - в другом, методический отдел - в третьем. А надо всех собрать под одной крышей и духовой оркестр возродить, который был когда-то при певческом хоре. Еще в 1988 году я написал статью о Центре народной культуры Кубани, который был создан в 1991 году при непосредственном участии тогдашнего председателя крайисполкома Николая Кондратенко. Сегодня все говорят, что мы - уникальный коллектив, который надо взять под охрану ЮНЕСКО. Но ведь уникальному коллективу нужен комплекс зданий, построенных по спецпроекту. Об этом я говорил со всеми руководителями края. Они соглашались, но просили подождать, ссылаясь на отсутствие средств. Вот почему я решил для этого использовать "наградную трибуну".

Кстати, о планах переселения Кубанского казачьего хора в новое, специально для него построенное здание речь действительно идет давно. А года три назад даже назвали место, где оно появится, - исторический центр Краснодара, участок напротив отеля Marriott. В 2019-м по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева провели Всероссийский конкурс студенческих проектов, в котором приняли участие будущие архитекторы - учащиеся 15 вузов, ребята из 11 регионов России. Они представили 82 проекта. Первое место досталось студентке Московского архитектурного университета Марии Щукиной.

Площадь проектируемого здания - примерно 23 тысячи 800 квадратных метров. На них авторы проектов разместили все, что необходимо большому коллективу. Профессиональные архитекторы высоко оценили их работы и пообещали, что студенческие идеи обязательно будут учтены. Лауреаты получили из бюджета обещанные премии, но на том дело, увы, и закончилось. Как выяснилось, запланированный под строительство нового здания для хора участок давно находится в частной собственности и у хозяев на него совсем другие планы...

Стоит ли удивляться, что, находясь на высокой трибуне, Виктор Захарченко не столько говорил о триумфальных победах своего знаменитого коллектива, сколько просил о помощи...

Досье "РГ"

Виктор Гаврилович Захарченко родился 22 марта 1938 года в станице Дядьковской Краснодарского края. Образование и ученые звания: Краснодарское музыкально-педагогическое училище, Новосибирская государственная консерватория им. Глинки, аспирантура в ГМПИ им. Гнесиных. Доктор искусствоведения, профессор.

Художественным руководителем Государственного Кубанского казачьего хора талантливый хормейстер и ученый-фольклорист, композитор, до этого десять лет проработавший главным хормейстером Государственного Сибирского русского народного хора, был назначен 14 октября 1974 года.

Генеральный директор ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор", художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора Герой Труда РФ Виктор Захарченко - народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черкесии, заслуженный артист Южной Осетии, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, Дагестана и Крыма, дважды лауреат Государственной премии России, дважды Герой труда Кубани, лауреат международной премии Фонда Андрея Первозванного.