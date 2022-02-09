Росстат сообщил об изменении розничных цен на бензин

Средние розничные цены на бензин за период с 29 января по 4 февраля выросли на 25 копеек - до 50,86 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива упала на 25 копеек до 54,62 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За отчетный период бензин марки АИ-92 в цене не изменился - 47,56 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 8 копеек - до 51,58 рубля за литр, а марка АИ-98 и выше прибавила в цене 21 копейку - 59,90 рубля за литр.

При этом в процентном отношении по сравнению с прошлой неделей рост средних розничных цен составил 0%, марки АИ-92 - минус 0,01%, марки АИ-95, АИ-98 и выше - 0,1%, а дизельного топлива - 0,2%.

Как "РГ" пояснили в пресс-службе "Росстата", разночтения в статистике по процентам и ценам связано с актуализацией данных по объемам потребления топлива в разных регионах. Средняя потребительская цена по РФ формируется, как средневзвешенная величина, но с учетом ежегодно актуализируемой доли объемов потребления бензина и дизельного топлива в разных субъектах РФ (это и было сделано в конце января - "РГ"). Поэтому снижение уровня средних цен на дизельное топливо по России связано с увеличением доли объемов его потребления в субъектах РФ, где была зарегистрирована более низкая, чем в среднем по стране цена.

А индекс цен по бензину и дизельному топливу (изменения в процентах - "РГ") в первую неделю февраля рассчитывается из цен за текущую и предыдущую неделю с учетом новых долей объемов потребления в субъектах РФ, пояснили в службе.

За период с 29 января по 4 февраля рост цен на бензин отмечен в 31 субъекте РФ. Более всего он подорожал в Более всего он подорожал в Кемеровской и Челябинской областях - на 0,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 21 субъекте РФ. Более всего он подешевел в Республике Коми - на 0,7%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,49 до 49,39 рубля, марки АИ-95 - от 51,30 до 57,19 рубля, марки АИ-98 - от 58,89 до 63,59 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,90 до 48,23 рубля, марки АИ-95 - от 50,30 до 53,69 рубля, марки АИ-98 - от 59,70 до 61,90 рубля за литр.

С конца декабря 2021 года бензин марки АИ-92 подорожал на 1%, бензин марки АИ-95 на 1%, марки АИ-98 - на 1%, а дизельное топливо повысилось в цене на 1,8%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 29 января по 4 февраля вырос на 0,29%. Рост с начала года - 1,16%.